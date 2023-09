Het embryomodel kan meer onthullen over de embryo-ontwikkeling. — © Novershtern, Bondarenko, Hanna, Oldak, Wildschutz

Stamcellen kunnen zich organiseren om iets te laten groeien wat op een menselijk embryo lijkt. Zonder ei- of zaadcel, in het lab. Maar het is niet de bedoeling om zo echt een baby te maken.