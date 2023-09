Philips treft schikking in apneu-affaire

Philips treft een schikking met Amerikaanse klanten voor geleden schade met apneu-apparaten. De schikking is onderdeel van verscheidene rechtszaken tegen Philips na problemen met zijn slaapapneu-apparaten in 2021.

Philips heeft een schikking getroffen met klanten in de Verenigde Staten die apparaten tegen slaapapneu gebruikten die niet naar behoren werkten. Dat maakte zijn Amerikaanse tak vandaag bekend in een verklaring. Een bedrag voor de schadevergoedingen noemde het bedrijf niet, maar volgens persbureau Bloomberg gaat om minstens 479 miljoen dollar, omgerekend zo’n 448 miljoen euro. Een Amerikaanse rechtbank moet de overeenkomst wel nog goedkeuren.

De schikking is onderdeel van slechts één van de meerdere rechtszaken waar Philips mee te maken krijgt vanwege problemen met zijn slaapapneu-apparaten in 2021. Omdat uit die apparaten isolerend schuim zou afbrokkelen haalde het bedrijf het product destijds van de markt. De aangekondigde schikking houdt verband met de financiële schade die Amerikaanse klanten door de affaire hebben geleden. Daarmee betaalt Philips patiënten uit die een van de zestien verschillende type apneu-apparaten die defect waren, hadden gekocht of gehuurd. De schikking, zo stelt Philips, hoeft niet te betekenen dat het bedrijf toegeeft fout te zijn geweest in de kwestie.

Philips reserveerde begin dit jaar al zo’n 575 miljoen euro voor de geschatte kosten van deze schikking. De class action-rechtszaak was aangespannen door apparaatgebruikers, maar ook verzekeraars en bedrijven die gebruikers voor dergelijke aankopen vergoeden. Naast deze zaak lopen nog duizenden individuele rechtszaken tegen Philips.

Copyright NRC