Molano zet sprintkoning Groves een hak, probleemloze dag voor Evenepoel

Juan Sebastian Molano (Team UAE Emirates) heeft zijn revanche beet in de Vuelta. In de 4de etappe klopte hij nog op zijn stuur nadat Kaden Groves hem was voorbijgesneld, in de 12e etappe troefde hij de sprintkoning af in Zaragoza. Voor de klassementsmannen werd het een relatieve rustdag met het oog op de loodzware etappe van vrijdag met de Tourmalet.