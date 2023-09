Hans Cottyn

De kinderen groeiden op met maïswafels, vlierbloesem­siroop en de animereeks One piece, maar ze groeiden op. Ze keken naar alle afleveringen van One piece. Eerst de oudste zoon, op de hielen gezeten door de tweede, want die wilde de spoilers voor zijn, en na enige aarzeling door de derde. De reeks hapte een stuk uit hun kindertijd, want er zijn meer dan duizend afleveringen, en ze hebben die schat nog altijd niet gevonden. Mijn vrouw en ik lieten ze in het kader van een luie opvoeding maar doen. Ten onrechte wellicht, maar gedane zaken enzovoort.

Sinds deze week is One piece ook een live-actionreeks op Netflix, en de fans staan in rep en roer. Ik kon twee zonen overtuigen om samen naar de eerste aflevering te kijken. Dat was niet gemakkelijk. Bij nieuw Netflix-spul moet je ­altijd voorzichtig zijn, maar One piece met menselijke ­acteurs botste op grote achterdocht.

We begonnen er toch aan, en we kregen live een stroom van geërgerde commentaar van de jongste. Het verhaal ging te snel, de acteurs leken niet op de figuren in de reeks, het was broddelwerk. Halverwege kon hij het niet meer aanzien. Netflix speelt vals, zei hij de volgende ochtend. Het is voorkruiperij. Hij had wel de moeite gedaan om die duizend ­afleveringen uit te kijken. Nu kon ik na één uurtje tv al meepraten.