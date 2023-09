Rijke venten die zich als eikels gedragen

‘Exit’ is gebaseerd op de verhalen van echte topinvesteerders in Oslo. — © VRT

1. Ik heb het u letterlijk juist gezegd

VRT 1, 20.00-20.55 uur

Een fijne quiz, met een frisse opzet (onthou alles wat er gebeurt, want de antwoorden liggen voor het rapen) en met de immer grappige Philippe Geubels als host: een ontspannen manier om uw weekend mee af te sluiten.

2. Exit

VRT Canvas, 22.10-0.30 uur

Als u dacht dat er in Scandinavië alleen maar sympathieke mensen rondlopen, dan is deze tragikomische serie over enkele ultrarijke Noren een koude douche. Exit wordt weleens het Noorse Wolf of Wall Street genoemd, omdat het gaat over rijke venten die zich als absolute eikels gedragen. Het laatste seizoen van deze populaire reeks.

3 . De twaalf

VRT 1, 20.55-21.50 uur

De tweede aflevering van het tweede seizoen van De twaalf, waarin we het verloop van een fictieve assisenzaak volgen. Hoe is Marianne aan haar einde gekomen?