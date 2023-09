Met een opslag van 24 km per uur schreef Ben Shelton geschiedenis op de US Open. — © Getty Images

Een jaar geleden was Ben Shelton (20) nog nooit buiten de VS geweest en had hij nog nooit op gravel of gras gespeeld, vrijdag staat hij in de halve finale van de US Open tegenover Novak Djokovic. Mission impossible? ‘Ik kan dingen op tafel leggen die je zelden ziet.’