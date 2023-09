China overweegt boetes voor ‘verkeerde kledij’

Een geplande wetswijziging in China wekt beroering. Wie kledij of symbolen draagt die ‘de geest en de gevoelens van het Chinese volk ondermijnen’, loopt het risico op een geldboete of een celstraf.

Een ontwerp van een wetswijziging waar de bevoegde wetgevende commissie aan werkt en die openbaar gemaakt werd, leidt tot onrust onder Chinese burgers. Op basis van de wet zal het strafbaar worden om kledingstukken of symbolen te dragen die ‘de geest en de gevoelens van het Chinese volk ondermijnen’. Er is sprake van een geldboete, die kan oplopen tot 5.000 yuan (circa 640 euro). Zelfs een celstraf behoort tot de mogelijkheden: overtreders zouden tot 15 dagen van hun vrijheid beroofd kunnen worden.

De voorlopige versie van de wet bevat nog geen details over welke specifieke kledij niet langer getolereerd zou worden. De wet zou ook sancties mogelijk maken voor wie informatie verspreidt of uitspraken doet die op dezelfde manier een gevaar vormen voor de geest en de gevoelens van de natie.

Gevaar voor willekeur

Vorig jaar arresteerde de politie in Suzhou, een stad in de buurt van Shanghai, een vrouw die in het openbaar een kimono droeg. China zit al sinds de Tweede Wereldoorlog verwikkeld in een vete met Japan. Dat de Japanners onlangs begonnen met het lozen van nucleair vervuild water uit de verwoeste kerncentrale van Fukushima, deed die spanningen opnieuw oplaaien. Het afgelopen jaar traden de autoriteiten ook op tegen mensen die tijdens concerten regenboogshirts droegen en tegen burgers die op een universiteitscampus lgbti-vlaggen aan het uitdelen waren.

Als de nieuwe kledingvoorschriften er komen, zou dat illustreren hoe president Xi Jinping verder zijn controle over de Chinese samenleving laat gelden. Op sociale media neemt de ongerustheid alvast toe. ‘Hoe kan de geest van de Chinese natie door een stuk kledij gevaar lopen?’, vraagt iemand zich af op het platform Weibo. Een andere gebruiker, naar eigen zeggen een advocaat, waarschuwt dat ‘de wet de deur wijd zou openzetten voor willekeurige bestraffingen’.