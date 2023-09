Parket opent onderzoek naar verdacht overlijden in bekend restaurant in Koksijde

De uitbater van restaurant ’t Lusthof in Koksijde is donderdagochtend dood aangetroffen in zijn zaak. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.

‘Er loopt een onderzoek naar een verdacht overlijden, maar alle pistes liggen nog open’, meldt het parket. Het lichaam van het slachtoffer werd donderdagochtend aangetroffen in ‘t Lusthof in Sint-Idesbald, een deelgemeente van Koksijde.

Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de man om het leven is gekomen. Het parket van Veurne besliste om een wetsdokter ter plaatse te sturen. Wellicht zullen zijn bevindingen meer duidelijkheid scheppen.

Restaurant ’t Lusthof is bekend in de streek, vooral om zijn vleesspecialiteiten. De uitbater komt uit een echte horecafamilie. Nadat hij zijn eerdere zaak op de Zeedijk sloot werd het restaurant in de Strandlaan overgenomen. De laatste jaren zou de eigenaar af te rekenen krijgen met enkele persoonlijke problemen, maar de zaak zelf draaide wel nog goed.