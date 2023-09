Europa krijgt eindelijk greep op de technologiesector

Verder willen we weten of Twitter, excuseer: X, nu echt last heeft van concurrent Threads. Voor de wetenschap kijken we naar robotbijen en waarom ze nodig kunnen zijn en hoe de airco’s die nu energie slorpen, toch milieuvriendelijker kunnen worden.

VOLG BITS & ATOMEN OP

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES? podcast@standaard.be

CREDITS Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere