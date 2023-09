Fien Troch met actrice Cathalina Geeraerts. ‘Deze festivalselectie geeft een deuropening van hier tot in Tokio.’ — © wireimage

Met Holly is Fien Troch de enige Belgische regisseur in de hoofdcompetitie van het filmfestival in Venetië. Deze namiddag beleefde de film zijn wereldpremière. ‘Ik reken niet op die Gouden Leeuw. Maar wil ik die? Natuurlijk!’