Dubai, waar de stranden nooit slapen

Warmte die hier als een hittegolf bestempeld zou worden, is de norm in de Arabische Emiraten. Zeker in augustus kan Dubai aanvoelen als een stoomkamer en wanneer de temperatuur er stijgt, lopen de stranden leeg. Overdag dan toch. Bij zonsondergang komt de kust tot leven. Joggers worden wakker, fietsers trekken erop uit. Families plooien tafeltjes open voor een nachtelijke picknick terwijl sterke spots de branding verlichten. Op sommige stranden is het toegestaan om 24 uur per dag te zwemmen. Om de hitte het hoofd te bieden, gaan mensen kopje-onder.

Hoewel de Emiraten een belangrijke olie-exporteur zijn, is het ook een van de meest kwetsbare plekken aangaande de klimaatsverandering. En de manier waarop mensen omgaan met de hitte is afhankelijk van hun maatschappelijke klasse. Het contrast is groot: arbeiders in doorweekte overalls zoeken naar schaduw, rijken kopen ijsblokken om hun zwemwater te koelen. Of ze trekken voor een hele poos naar frissere oorden. De warmte vereist simpelweg een ander levensritme: wie in Dubai blijft, leeft ‘s nachts alsof het een nieuwe dag is.

Vloedlampen verlichten het strand van de wijk Umm Suqeim. — © Andrea DiCenzo/nyt

Jongeren spelen een bordspel. — © Andrea DiCenzo/nyt

Waterpret zonder zon. — © Andrea DiCenzo/nyt

Nachtzwemmen betekent nachtshiften voor de redders. — © Andrea DiCenzo/nyt

In Dubai zijn verschillende stranden open voor nachtelijk vertier. — © Andrea DiCenzo/nyt

Sommige zwemmers vertrekken snel huiswaarts, anderen plonsen de hele nacht door. — © Andrea DiCenzo/nyt