Hoe kunnen De Kiekeboes verder zonder hun geestelijke vader?

Striptekenaar Merho houdt er mee op. Met De Kiekeboes heeft hij 164 populaire strips getekend, en zijn laatste album ‘Seizoensfinale’ ligt sinds deze week in de rekken. Maar Fanny en co, die gaan mogelijk door met een andere tekenaar. Een icoon erven, eenvoudig is dat niet. Hoe gaat dat, zo’n stripreeks overnemen?