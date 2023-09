In beeld Leven in oorlog

In alle kapot geschoten steden en dorpen lopen achtergelaten honden en katten rond. Vele vrijwilligers rijden met bestelwagens volgeladen met hondenvoer op en af naar de frontsteden. Het is geen uitzondering dat sommige mensen, die niet zijn weggegaan, voor twintig dieren zorgen. Als de bombardementen beginnen weten de dieren ondertussen ook de weg te vinden naar de kelders. Ze zijn evengoed bang.

De wit-zwarte hond zag ik in Toretsk, ten zuiden van Bachmoet en ook dicht bij het front. Een vrouw in rode jurk met witte bollen liep voor het beest. Ik vroeg haar of de hond van haar was. ‘Nee,’ zei ze, ‘ik ken haar naam ook niet. Vier dagen geleden heeft zij een stukje granaatscherf in haar achterpoot gekregen. Ik ben met haar naar het medisch punt gegaan en de dokter heeft het eruit gehaald en de wonde ontsmet. Sindsdien laat ze me niet meer los.’

De hond op de trap heb ik voor de gelegenheid maar Vladslo gedoopt, omdat hij lijkt op een hond die we vroeger hadden. Vrijwel vanaf het eerste moment dat we in Kupiansk, meer in het noorden, aankwamen, merkte hij ons op en is hij niet meer van ons weggegaan. Hij moet goed opgeleid zijn, want het merendeel van de tijd liep hij vlak naast mijn rechterbeen. Toen ‘Vladslo’ naar een soldaat liep die gehurkt in de schaduw zat, vroegen we de man of hij geen hond wilde. ‘Nee,’ riep hij kordaat lachend, ‘die hond ken ik goed, die krijg je niet afgeschud.’

De Standaard-fotograaf Gert Jochems geeft in deze reeks dagelijks een inkijk in het leven van alledag in Oekraïens oorlogsgebied.

© Gert Jochems

© Gert Jochems