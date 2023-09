Londen sluit weer aan bij onderzoeksprogramma EU

‘Dit is positief nieuws, zowel voor de Europese Unie als voor het Verenigd Koninkrijk. Het verdiept onze band inzake wetenschap en onderzoek.’ Zo reageerde een woordvoerder van de Commissie op het akkoord met het Verenigd Koninkrijk waardoor Londen opnieuw toetreedt tot Horizon Europe en het satellietprogramma Copernicus. Er gingen maanden aan onderhandelingen aan vooraf, en een telefoongesprek tussen de Britse premier Rishi Sunak en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagavond bezegelde de deal.

Concreet betekent dit dat Britse wetenschappers opnieuw projecten kunnen indienen voor Horizon Europe, dat voor de periode 2021-2027 goed is voor 95,5 miljard euro. In ruil zal het Verenigd Koninkrijk, drie jaar na de Brexit, vanaf januari 2024 opnieuw bijdragen aan de Europese begroting. Het gaat voor Horizon en Copernicus om 2,6 miljard per jaar. Adrian Smith, de voorzitter van de Royal Society, sprak in The Guardian over ‘fantastisch nieuws, niet allen voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor wetenschappers in heel de Europese Unie’. Het politiek akkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de 27 EU-lidstaten.

Opening naar andere samenwerking?

Op basis van het Brexit-akkoord dat toenmalig premier Boris Johnson met de EU sloot, zou het Verenigd Koninkrijk deel blijven uitmaken van Horizon. Maar de EU sloot die deur omdat Londen het protocol voor Noord-Ierland niet uitvoerde zoals afgesproken.

De LibDems grepen het nieuws onmiddellijk aan om druk te zetten op de Britse regering om het Verenigd Koninkrijk ook opnieuw aan te sluiten bij onder meer het Erasmus+-programma voor de uitwisseling van studenten. Op de vraag of deze deal zal leiden tot hernieuwde samenwerking met de EU op andere gebieden, antwoordde de Britse premier Sunak ontwijkend.