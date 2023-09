Flasback naar de 90’s

1 De jaren 90 voor tieners

VRT 1 20.45-21.45 uur

Zet een aantal tieners van nu voor een scherm, en toon hen hoe de jaren 90 eruit zagen. Capteer dan hun openvallende monden. Na de eighties waagt Steven Van Herreweghe zich nu aan de nineties. Zolang we ‘Afflitto’ van Fiocco maar horen passeren.

2 War junkies

VTM 21.40-22.40 uur

Hoe ziet de oorlog eruit als je achter oorlogsreporters aanloopt? Nog vuiler en wreedaardiger dan je zou denken. In deze docu volgen we opnieuw perslui die ons met gevaar voor eigen leven tonen hoe smerig oorlog is.

3 The road

VTM 3 23.05-1.00 uur

Een film aanraden, net nu het nieuwe tv-seizoen is gestart? Jazeker, want het gaat hier om The road, een geweldige verfilming van het dystopische boek van de betreurde Cormac McCarthy. Verwacht u aan een ijzige stomp in de maag.

4 Hijack

Apple TV+

Een vliegtuig kapen waar Idris Elba op zit, doe je niet ongestraft. Een onderhoudende thrillerserie die wegsnackt als nootjes tijdens een langeafstandsvlucht.