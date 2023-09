Brussel-Zuid krijgt permanente politiepost

De afgelopen weken en maanden was de situatie rond Brussel-Zuid niet uit het nieuws te slaan. De klachten over criminaliteit en drugsoverlast leidden tot schrijnende reportages, en er was een schoonmaakoperatie nodig om alle vuilnis weg te krijgen. Maar nu is er ook een meer permanent actieplan, dat premier Alexander De Croo en zijn collega-ministers toelichtten op een persconferentie.

Alcoholverbod

Heel het actieplan omvat 22 punten om de veiligheid in de omgeving van het Zuidstation op lange termijn te verbeteren. Voornaamste punt is dat er een politiepost zou komen die toezicht moet houden. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer die post er precies komt. De politie zal ook vaker in het station patrouilleren. Ook zou er een alcoholverbod komen in het station. Drugsgebruikers zouden beter begeleid worden. Tot slot is er ook aandacht voor netheid. Alle optische vervuiling, zoals graffiti, zal verwijderd worden en donkere zones zouden een betere verlichting moeten krijgen.