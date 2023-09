Is het een vogel of een dino? ‘Bizar’ fossiel ontdekt in China

150 miljoen jaar geleden liep een jonge, vogelachtige dinosaurus door een moeras in Nanping, in het zuiden van China. Helaas voor hem kwam hij vast te zitten en stierf. In 2022 werd zijn onthoofde fossiel ontdekt. Wetenschappers gaven hem de naam Fujianvenator prodigiosus – ‘bizarre jager’ – en stelden hem voor als een van de vroegste vogelachtige dinosaurussen uit het Jura. ‘Fujianvenator lijkt totaal niet op welke moderne vogel dan ook’, vertelt paleontoloog Min Wang, die het onderzoek en de opgraving leidde. ‘Het is echt een buitenbeentje binnen de groep vogels’, reageert Mark Loewen, paleontoloog aan de Universiteit van Utah, op CNN. Hij was niet bij de ontdekking betrokken.

Snelle roadrunner

Het wezen was zo groot als een fazant, maar lichtgebouwd (hij woog iets minder dan een kilogram), en kon mogelijk niet vliegen. Hij had een verkort schouderblad en veerachtige poten, met teentjes waarmee hij dingen kon grijpen. Maar wat de onderzoekers het vreemdst vonden, waren zijn extreem lange achterpoten, waarbij het scheenbeen twee keer zo lang is als het dijbeen. Bij de meeste dino’s is het omgekeerd. ‘Het moet een zeer bekwame hardloper geweest zijn, denk aan een roadrunner (Geococcyx spp.)’, zegt Yale-paleontoloog Bhart-Anjan Bhullar.

In de provincie Fujian waren nooit eerder dinosaurussen gevonden. Vogelachtige dinosaurussen uit het Jura zijn zeldzaam omdat hun holle botten kwetsbaar zijn en dus minder goed bewaard blijven. Vanwege die schaarste aan fossielen helpt Fujianvenator enkele hiaten in de evolutie van vroege vogels op te vullen, zegt Bhullar. De ‘bizarre jager’ werpt gezien zijn unieke anatomie nieuw licht op de evolutie van vogels. ‘Zelfs in hun vroegste stadia waren de meest nabije verwanten van vogels zich op interessante manieren aan het ontwikkelen.’

De vogeldinosaurus maakt deel uit van de nieuw ontdekte Zhenghe Fauna, een gevarieerde verzameling fossielen van gewervelde dieren, waaronder schildpadden en vissen.