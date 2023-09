Frontex niet aansprakelijk voor controversiële deportatie Syrisch gezin

Het Europese grenswachtagentschap Frontex is niet aansprakelijk voor het deporteren van een gezin van asielzoekers naar Turkije. Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag geoordeeld. De rechtszaak, de eerste en enige in zijn soort, ging over een Syrisch gezin dat in 2016 met vier kinderen uit het door burgeroorlog verscheurde Syrië naar Griekenland vluchtte. Daar vroeg het asiel aan, maar werden de gezinsleden krap twee weken later aangehouden.

Nog voor de asielprocedure goed en wel begonnen was, werd het gezin opgesplitst en door Griekenland uitgezet naar Turkije, met hulp van Frontex. Uiteindelijk vluchtten zij verder naar Irak, omdat de Turkse opvangsituatie erbarmelijk was. Het gezin eiste tevergeefs 136.000 euro smartengeld en compensatie van Frontex, omdat zij werden gedeporteerd, terwijl ze afkomstig waren uit oorlogsgebied.

Frontex is opgericht in 2004 om Europese landen te helpen met het bewaken van de buitengrenzen. Sinds 2015 heeft het agentschap ook eigen boots on the ground, en is het bevoegd om migranten uit te zetten op verzoek van lidstaten, zoals gebeurde met het Syrische gezin. Dit wekte verontwaardiging bij mensenrechtenorganisaties.

Toch is Frontex niets kwalijk te nemen, aldus het Europese Hof van Justitie. De grenswacht is namelijk ‘niet bevoegd om de gegrondheid van terugkeerbesluiten of verzoeken om internationale bescherming te beoordelen’, zo viel te lezen in de uitspraak.

Volgens docent asielrecht Mariana Gkliati van de universiteit van Tilburg, die promoveerde op de juridische toerekeningsvatbaarheid van Frontex, is de uitspraak geen verrassing: ‘Het Hof heeft moeite met zaken over gedeelde verantwoordelijkheid tussen lidstaten en Europese agentschappen. Het kijkt namelijk alleen naar directe verantwoordelijkheid voor de schade die dit gezin heeft geleden, niet naar due dilligence (gepaste zorgvuldigheid, red.) van Frontex.’

Dat terwijl Frontex wel een vastgelegde plicht heeft om migranten te beschermen tegen misstanden van lidstaten. Voor het oordelen over mogelijke misstappen heeft Frontex enkel zijn eigen interne controlemechanismes, die echter slecht functioneren, aldus het Europees Bureau voor Fraudebestrijding. ‘De politie heeft ook interne controles op het gedrag van agenten, maar uiteindelijk kun je wel naar een rechter toe die oordeelt of de controleurs gelijk hebben. Bij Frontex is dat niet het geval. Er is dus een gapend gat in de Europese rechtsspraak,’ zegt Gkliati.

Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties stonden pal achter de Syrische familie. Als zij deze rechtszaak hadden gewonnen, zo was de hoop, zou het controversiële uitzetbeleid aan de grenzen van de EU structureel moeten worden herzien. ‘Maar dat pad naar verandering is momenteel zo goed als gesloten’, aldus Gkliati. ‘Maar er zullen meer zaken volgen die de verantwoordelijkheidskwestie van Frontex op een andere manier aanvechten. En het feit dat er precedent is van het Hof om Frontex niet aan te pakken, betekent niet dat rechters niet anders kunnen beslissen in de toekomst.’

Het Syrische gezin heeft eerder geprobeerd Griekenland aansprakelijk te stellen voor de uitzetting bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Die zaak is geëindigd in een schikking.

Onrechtmatige uitzettingen

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding publiceerde vorig jaar een vernietigend rapport over Frontex, dat oogluikend heeft toegestaan dat landen als Griekenland asielzoekers onrechtmatig uitzetten. Soms droeg Frontex bij aan illegale deportaties en ‘pushbacks’, waarbij migranten bij het oversteken van de grens met Europa (soms met geweld) worden teruggedreven.

De vorige directeur van Frontex stapte vorig jaar op als gevolg van het rapport. De Nederlandse oud-commandant van de Koninklijke Marechaussee (de Nederlandse rijkswacht, red.) Hans Leijtens verving hem. Leijtens zei tegen de Volkskrant dat hij Frontex op een humaner pad wil brengen en een einde wil maken aan pushbacks. Hij heeft de ambitie om nul doden te laten vallen op de Middellandse Zee als gevolg van migratie, ‘anders ben je geen knip voor de neus waard’.