Zaak tegen Youtuber Acid uitgesteld: ‘Een zwaardere straf dan de Reuzegommers zelf, dat zou uniek zijn’

De bal ging aan het rollen toen de bekende Youtuber een video publiceerde over het proces rond de dood van Sanda Dia tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Acid noemde meerdere Reuzegommers bij naam, en deelde persoonlijke informatie over hen. Youtube haalde de video uiteindelijk offline.

In de video kwam ook een voormalig lid aan bod dat niet bij de fatale doop betrokken was. De jongeman moest in het dossier dan ook niet voor de rechtbank verschijnen. Zijn ouders werden in hun restaurant in Antwerpen plots geconfronteerd met valse reservaties en erg veel negatieve recensies.

Het West-Vlaamse parket besliste echter om geen onderzoek te starten naar de bewuste video, waarop de ex-Reuzegommer en zijn ouders Acid rechtstreeks dagvaardden. Daardoor moest Vandergunst zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor onder andere belaging, privacy-inbreuken, elektronische overlast, en laster.

Zaak uitgesteld

Zoals verwacht werden op de zitting enkel conclusietermijnen bepaald. Meester Walter Van Steenbrugge hekelde wel het feit dat er nog geen enkel stuk werd overgemaakt. Meester Wim De Colvenaer repliceerde daarop dat Van Steenbrugge zijn tussenkomst in het dossier pas recent meldde. Daarnaast vroeg de advocaat van de ex-Reuzegommer nog of het bewuste Youtube-filmpje op de zitting bekeken zou kunnen worden. De rechter stelde echter dat hij dat in principe niet zal doen. ‘We gaan er toch geen show van maken’, reageerde ook Van Steenbrugge op de vraag van zijn tegenstrever.

De komende maanden zullen de advocaten de kans krijgen om hun standpunten op papier te zetten. Het openbaar ministerie gaf op de inleidende zitting al aan dat het zelf geen initiatief zal nemen. De zaak zal op 18 januari om 10.30 uur gepleit worden.

‘Ik heb alle vertrouwen dat dit goed gaat eindigen’, reageerde Acid na de zitting. ‘Dat ik twee jaar cel riskeer? En 136.000 euro boete. Da’s veel,he? Maar ik denk niet dat ik in de gevangenis ga eindigen. Maar als dat wel zo is, dan is dat maar zo. Het zou uniek zijn: een zwaardere straf krijgen dan de Reuzegommers zelf.’

De ex-Reuzegommer die de rechtszaak aanspande, was niet aanwezig in de rechtbank. ‘Dat was zo afgesproken met mijn cliënt’, zegt zijn advocaat Wim De Colvenaer. ‘Dit was een inleidende zitting, waar enkel praktische zaken besproken werden. Wat hij verwacht van deze zaak? We zullen dit proces voeren op de enige plaats waar dat moet gebeuren: voor de rechtbank. Wij gaan geen polemiek voeren in de pers of op sociale media, maar zullen het debat op een serene manier proberen te voeren op de enige plaats die daartoe bestemd is: voor de rechtbank.’