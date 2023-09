DS Podcastfestival maakt volledig programma bekend

De affiche van het tweede podcastfestival van De Standaard is rond. Redenen genoeg voor een dagje (of twee) Oostende want Julie Van den Steen komt bijvoorbeeld, maar ook Rika Ponnet, Nerdland, Jon Ronson, De volksjury, Audiocollectief Schik en, natuurlijk, De Standaard zelf.

Op 10 en 11 november vindt in het Kursaal Oostende de tweede editie plaats van het DS Podcastfestival dat De Standaard en Toerisme Oostende samen organiseren. De eerste namen werden voor de zomer al gelost: Jon Ronson, Nerdland, De kunst van het verdwijnen, George the Poet + Benbrick, De volksjury en Audiocollectief Schik.

Maar er is dus meer. Vanzelfsprekend komt De Standaard langs met opnames van en uitleg bij de journalistieke podcasts DS Vandaag en Radar. Maar het festival gaat nog een pak breder met sport, fictie en – met dank aan De legend of Zillion– seks, drugs en platte trance.

Eén van de favoriete podcastgenres blijft ongetwijfeld true crime en dus krijgen De kunst van het verdwijnen en De volksury het gezelschap van De stemmen van assisen, Gerede twijfel uit Nederland en Lacroix. Ik was gangster. De makers van die laatstgenoemde reeks blikken terug op hun geruchtmakende podcast over het leven van een van dé misdadigers van de jaren 80 met Philippe Lacroix zelf (via een live-videoverbinding).

Er is ruimte voor sport en (intiem) spel. De voetbalpodcasts MIDMID en Sjotcast spelen een

Rika Ponnet en Johan Terryn — © Geert Van de Velde

‘vriendenmatch’ en ze brengen daarvoor enkele voetbalcoryfeeën mee. In een speciale aflevering van Seks verandert alles vlooien Johan Terryn en relatietherapeut Rika Ponnet liefde op het witte doek uit. Zwangere Guy is te gast in een liveopname van de podcast Oostende Bonsoir. En ook Ender Scholtens strijkt neer in Oostende met een liveopname van zijn populaire Gossip Guy.

U wilt nog meer diepgang? Er is ook dit jaar ruimte voor debatten en panelgesprekken. Op vrijdag 10 november (een dag voor podcastmakers en -junkies) gaan die over het gebruik van muziek in podcasts, hoe de prille Vlaamse podcastindustrie eruitziet en de opkomst van artificiële intelligentie. Op zaterdag 11 november leggen de makers van Club Angst (Sofie Steenhaut), Ik ben 1 op 6 (Julie Van den Steen), Ouder (Raf Njotea), Na de rouwstoet (Nona Van Braeckel) en Positief (Christophe Ramont) uit hoe je een persoonlijk verhaal vertelt in een podcast, terwijl De Standaard-hoofdredacteur Karel Verhoeven met Rudi Vranckx en reporters van onder meer Ukrainecast (BBC) en Ukraine: The Latest (The Telegraph) praat over oorlogsverslaggeving in audio.

Nog is de affiche niet volledig, want u maakt op het festival ook kennis met de geschiedenis van (en de muiterij op) het schip Batavia (door Het Geluidshuis). Buffalo Bitches, 20 jaar later, een podcast waarvoor Eva Moeraert onlangs de prestigieuze Prix Europa kreeg, komt ook langs. Of u kunt ervoor kiezen om de allereerste liveopname van Geschiedenis voor herbeginners, de Vlaamse geschiedenispodcast bij te wonen. En dan is er uiteraard nog de wereldpremière van De erfenis, de langverwachte, nieuwe reeks van Audiocollectief Schik.

Carrièreprijs

Schik. — © Sanne Delcroix

Op het festival worden Mirke Kist, Nele Eeckhout en Siona Houthuys van Audiocollectief Schik trouwens gelauwerd met de carrièreprijs. Hun doorbraakreeks Bob uit 2017 blijft een van de strafste Nederlandstalige podcasts aller tijden, en met Roes (2016), Laura H (2018), El tarangu (2019) en Geen kleine man (2021) vestigden ze hun sterke reputatie onder podcastliefhebbers.

In 2022 kreeg Xander De Rycke de carrièreprijs als maker van de Vlaamse oerpodcast Mosselen om half twee.

In de marge van het festival worden vrijdag trouwens voor de tweede keer de Oorkondes uitgereikt, prijzen voor de beste podcasts van Vlaanderen.

Het volledige programma vindt u op dspodcastfestival.be, waar u ook tickets kunt kopen. Voor vrijdag 10 november kosten die €35 of €25 (-26 jaar). Op zaterdag 11 november betaalt u €29 of €15 (-26 jaar). Er zijn ook combitickets aan €55 of €35 (-26 jaar).