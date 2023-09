Waarom legt Rusland oude autobanden op zijn gevechtsvliegtuigen?

Op een tarmac in Engels (nabij Saratov) staat een Russisch gevechtsvliegtuig dat bedekt is met oude autobanden. — © Maxar

Recente satellietbeelden onthullen een nieuwe tactiek van het Russische leger om militair materieel te beschermen: oude autobanden. Of die enig nut hebben? Experts denken van niet. ‘Het ziet er vooral raar uit.’

Het Oekraïense leger vertrouwt steeds meer op drones om zichzelf te verdedigen tegen Russische aanvallen. Om die drones te misleiden, heeft Moskou zijn toevlucht genomen tot een nieuwe strategie. Op recente satellietbeelden is te zien dat Russische militairen een bommenwerper volledig bedekken met oude autobanden. ‘Het ziet er een beetje raar uit’, zei luchtvaartexpert Steffan Watkins tegen CNN. ‘Ze proberen echt alles om hun vliegtuigen te beschermen. Maar of dat werkt, hangt natuurlijk af van het type drone of de kernkop die gebruikt wordt om aan te vallen.’

Infraroodcamera

Volgens Stephen Bornstein, ceo van een Australisch dronebedrijf, zouden de banden wel enige demping kunnen bieden bij een inslag. Als er een drone afgeweerd wordt net boven het gevechtsvliegtuig, beperken de autobanden de kans op schade aan het vliegtuig. Ten tweede, en dit is de meest waarschijnlijke verklaring, zou het de zichtbaarheid van Russisch oorlogstuig verminderen, vooral ’s nachts. ‘Ze blijven natuurlijk wel zichtbaar met infraroodcamera’, voegde dronemaker Francisco Serra-Martins eraan toe.

De ‘lowtech’ camouflage ontlokt heel wat hoongelach op sociale media. ‘Pas op, want de Russen hebben weer een ongezien staaltje van innovatie laten zien’, klinkt het op X, het voormalige Twitter.