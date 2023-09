Phara de Aguirre vervangt Martine Tanghe in kinderproductie ‘Morris’

Tanghe ging in september 2022 met het Brusselse klassieke ensemble in zee, zo’n twee jaar na haar pensionering als nieuwsanker. Op haar vraag werd de tekst voor deze muziekvoorstelling geschreven door Bart Moeyaert. Morris gaat over een jongetje dat op zoek gaat naar oma’s hond, die er steeds weer van doorgaat. Als rustpunt in de muziek van componist Koen Brandt van het Geluidshuis las Tanghe, jarenlang ook de stem van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, de tekst voor aan een jong publiek. Ook de rol van de oma nam ze met verve op zich.

Voor het seizoen 2023-2024 trekt Oxalys dus voor een tiental voorstellingen van Morris op tournee met Phara de Aguirre. De voorstelling in CC Schoten, die voorzien was op 24 september, wordt verplaatst naar 4 februari.