Ryanair-piloten gaan weer staken op 14 en 15 september

Voor de vierde keer in drie maanden leggen de Belgische Ryanair-piloten het werk neer. De boodschap voor topman Michael O’Leary – die vandaag naar Brussel komt – is duidelijk: ‘Zolang er geen akkoord is, zal er geen sociale vrede zijn.’

Michael O’Leary zakt donderdagvoormiddag persoonlijk af naar Brussel voor een persconferentie. Maar op een warm welkom van zijn Belgische piloten hoeft de Ryanair-topman niet te rekenen. Integendeel, ze kondigen aan dat ze opnieuw gaan staken, volgende week donderdag 14 en vrijdag 15 september. De piloten hopen zo druk te zetten op het moment dat de Ierse budgetvlieger zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt.

De in België gestationeerde piloten zijn niet aan hun proefstuk toe. Afgelopen zomer hebben ze al drie weekends het werk neergelegd, en er is geen enkele garantie dat de vierde keer ook de laatste keer zal blijken. ‘Zolang er geen sociaal akkoord is, zal er ook geen sociale vrede zijn’, zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls. Daarbij raakt het conflict tussen de bonden en de Ierse directie over de lonen en arbeidsvoorwaarden van de piloten maar niet opgelost.

De piloten moesten aan het begin van de coronacrisis een loonsverlaging van 20 procent slikken om ontslagen te vermijden. Die 20 procent werd dit voorjaar hersteld tot het niveau van voor de crisis, maar de piloten eisen al maanden dat die lonen ook worden geïndexeerd, zodat ook hun koopkracht wordt hersteld. De directie weigert dat, en aan de onderhandelingstafel beweegt er bitter weinig. Meer nog: na maanden van schriftelijke communicatie en drie stakingen kwam er pas eind augustus een eerste echte gesprek tussen de bonden en de directie, meldde De Tijd eerder. Dat gebeurde digitaal, omdat de directie niet naar de Belgische basis in Charleroi wilde komen en de bonden niet naar Dublin wilden reizen.

Rechtszaken

Bij die gesprekken werd vooruitgang geboekt in andere conflicten, zegt Elsen – onder meer over achterstallig loon en premies, die volgens de bonden niet correct waren uitbetaald, en waarvoor bijna 50 piloten naar de rechtbank zijn gestapt. De Ryanair-directie eist nog steeds dat de piloten eerst die rechtszaken laten vallen voor er een akkoord kan komen, ‘maar tot nog toe is er zelfs geen correcte berekening gebeurd van wat nog tegoed was’, zegt Elsen.

Ook het voornemen van Ryanair om de vlieg- en rustschema’s aan te passen en voor sommige piloten het aantal aansluitende rustdagen tussen vluchten van vier naar drie te verminderen, zet kwaad bloed bij de piloten. De bereidheid om te staken blijft hoog, besluit Elsen uit gesprekken met de achterban. Maar of die stakingen ook het conflict bij Ryanair kan ontmijnen, blijft zeer de vraag. Eerdere stakingen leidden tot honderden geschrapte vluchten op de luchthaven van Charleroi (de vluchten in Zaventem worden niet geraakt), maar maakte slechts een lauwe reactie in Dublin los. ‘Als de piloten willen staken, staat het hen vrij dat te doen’, klonk het bij de directie toen de eerste staking van de zomer was aangekondigd.

Ryanair wijst er steevast op dat het over heel Europa akkoorden kon sluiten met zijn piloten, maar dat België achterblijft. Bij de vorige stakingen werd de impact voor de reizigers telkens ongeveer 48 uur voor vertrek bekendgemaakt.