Originele tekst van ‘Bohemian Rhapsody’ geveild voor ruim 1,5 miljoen euro

Op een veiling in Londen is woensdag de originele tekst van het nummer ‘Bohemian Rhapsody’ geveild voor ruim 1,5 miljoen euro. Het gaat om vijftien kalenderblaadjes waarop Queen-frontman Freddie Mercury een eerste aanzet voor de tekst en melodie van de monsterhit krabbelde.

Onder de geveilde spullen waren onder meer een kam voor de kenmerkende snor van de zanger en tientallen extravagante outfits. Een piano van de rocklegende leverde bijna 2 miljoen euro op, een kroon en koningsmantel die hij vaak droeg bij het afsluiten van optredens kreeg voor bijna 750.000 euro een nieuwe eigenaar. Ook de originele deur van zijn huis in Londen, die na zijn dood door fans werd volgeschreven, leverde 480.000 euro op.

De objecten werden aangeboden door Mercury’s ex-geliefde Mary Austin, aan wie hij de spullen naliet bij zijn dood in 1991. Een deel van de opbrengst gaat naar de Elton John AIDS Foundation en de Mercury Phoenix Trust, een stichting die ter nagedachtenis aan de zanger werd opgericht door de overige bandleden van Queen en die geld inzamelt voor onderzoek naar aids. Mercury overleed aan de gevolgen van aids.

‘Vele jaren heb ik de vreugde en het voorrecht gehad omringd te zijn door alle prachtige dingen waar Freddie zo van hield’, liet Austin voor de veiling weten in een verklaring. ‘Maar de jaren zijn verstreken en voor mij is de tijd gekomen om de moeilijke beslissing te nemen om dit zeer bijzondere hoofdstuk in mijn leven af te sluiten.’

Voor de veiling was grote belangstelling. In de vier weken dat de spullen bij veilinghuis Sotheby’s in Londen te bezichtigen waren stonden regelmatig lange rijen fans voor de deur. In totaal komen in een week tijd zo’n 30.000 bezittingen van Mercury onder de hamer, verdeeld over zes veilingen. Woensdag kwamen de meest spectaculaire stukken aan bod.