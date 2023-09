EU veroordeelt ‘gruwelijke’ Russische aanval op Oekraïense markt

De aanval op een drukbezochte markt in Oekraïne lokt internationale verontwaardiging uit. Kort na het Witte Huis veroordeelt ook de EU de ‘brutale’ aanval op een markt in Kostjantynivka. Op bewakingsbeelden die de Oekraïense president Volodimir Zelenski op Twitter deelt, zie je een winkelstraat met kraampjes, die plots wordt opgeschrikt, eerst door gefluit van een projectiel en vervolgens een zware explosie. Wat volgt, is een zee van brandende gebouwen. Mensen rennen in paniek weg.

Zeker zeventien mensen kwamen om, onder wie een kind. Dat is de zwaarste tol in maanden. Kostjantynivka is een industriestad in Donetsk, op 30 kilometer van de frontlinie. Het is onduidelijk waarom Rusland precies daar een burgerdoel viseerde.

De bloedige raketaanval op Kostjantynivka viel samen met een blitzbezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, aan Kiev. Hij beloofde Zelenski een pakket van 1 miljard dollar steun.