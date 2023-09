Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zeven andere verenigingen naar Raad van State tegen opvangstop alleenstaande mannen

De Moor had vorige week aangekondigd dat alleenstaande mannen tijdelijk geen opvang meer zouden krijgen in het netwerk van Fedasil. Ondanks kritiek van andere partijen binnen de Vivaldi-coalitie besloot de regering vrijdag om de instructie te behouden in afwachting van de creatie van bijkomende opvangplaatsen.

Maar acht verenigingen laten het daar niet bij en stapten naar de Raad van State. ‘Deze maatregel is in verscheidene opzichten illegaal. De staatssecretaris weet dat ongetwijfeld ook’, zo verklaarde advocaat Jean Marc Picard in een woensdag gepubliceerde mededeling. Volgens hem zal de zaak in de loop van volgende week bepleit worden.

Tot de verenigingen die naar de Raad van State zijn gestapt, behoren onder meer de Orde van Franstalige en Duitstalige balies en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Die vzw had vorige week als reactie op de aankondiging van De Moor al verkondigd niet langer met de staatssecretaris te willen samenwerken.