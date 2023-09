WHO ziet ‘zorgwekkende tendensen’ met coronavirus in aanloop naar de winter

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet ‘zorgwekkende tendensen’ wat het coronavirus betreft, nu op het noordelijk halfrond de winter nadert. Dat heeft Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, woensdag gezegd op een online persconferentie. De WHO roept dan ook op tot meer vaccinaties en een verhoogde waakzaamheid.

‘Het aantal sterfgevallen neemt toe in bepaalde regio’s in het Midden-Oosten en Azië, het aantal opnames op afdelingen intensieve zorg stijgt in Europa en het aantal ziekenhuisopnames vermeerdert in verschillende regio’s’, stelde Tedros. Daartegenover staat dat de gegevens over covid-19 beperkt zijn, omdat heel wat landen niet langer rapporteren. Slechts 43 landen, minder dan een kwart van de 194 lidstaten, hebben sterfgevallen gemeld aan de WHO, 20 landen hebben informatie verstrekt over ziekenhuisopnames.

‘We schatten dat er op dit moment honderdduizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen zijn voor covid-19’, zei Maria Van Kerkhove, covid-specialist bij de WHO. ‘Dat is zorgwekkend, omdat we in bepaalde landen koudere maanden zullen kennen: de mensen zullen geneigd zijn meer tijd samen binnen door te brengen en virussen die zich langs de lucht verspreiden, zoals covid-19, zullen daarvan profiteren.’

Omdat de griep en het respiratoir syncytieel virus (RSV), dat luchtweginfecties veroorzaakt, ook circuleren, benadrukte Van Kerkhove het belang van testen en vaccineren.

Op dit moment is er niet één coronavariant dominant over de hele wereld, zei Tedros. Wel neemt EG.5, een subvariant van de omikronvariant, toe. Enkele gevallen van de subvariant BA.2.86, die een groot aantal mutaties met zich meedraagt, zijn opgespoord in elf landen. De WHO ‘houdt’ de subvariant ‘nauwlettend in de gaten om zijn overdraagbaarheid en mogelijke impact te evalueren’, zei Tedros nog. Volgens Van Kerkhove suggereren voorlopige gegevens dat de bestaande vaccins bescherming bieden tegen BA.2.86.

De grootste zorg van de WHO is dat onvoldoende risicopatiënten vandaag gevaccineerd zijn. Tedros heeft de meest kwetsbaren dan ook opgeroepen niet te verpozen om een boosterprik te halen. ‘De stijging van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens toont dat covid-19 niet meer weggaat en dat we middelen om het te bestrijden nodig zullen blijven hebben’, besloot hij.