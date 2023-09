Aanklager wil zoon president Biden aanklagen voor illegaal wapenbezit

De 53-jarige Hunter Biden is beschuldigd van fiscale fraude en het aanschaffen van een vuurwapen terwijl hij verslaafd was aan drugs. In juni had de zoon van de president daarover een schikking getroffen met Weiss, wat hem allicht een gênant proces en een celstraf had bespaard.

Maar in juli trok een rechter een streep door die schikking. Biden pleitte vervolgens onschuldig voor fiscale fraude. Hij wordt ervan beschuldigd in 2017 en 2018 geen belastingaangiftes te hebben gedaan op een totaal bedrag van 1,5 miljoen dollar.

In de woensdag gepubliceerde documenten laat Weiss verstaan dat hij doorzet met het uitbrengen van een aanklacht voor het overtreden van de wapenwet. Daarvoor heeft de speciale aanklager tijd tot 29 september.

De gerechtelijke lotgevallen van Hunter Biden zijn politiek gevoelig. Het levert munitie aan Donald Trump en andere Republikeinse kandidaten die in de race zitten om het bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar op te nemen tegen de Democraat Joe Biden.