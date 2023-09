Nog maar helft werkzoekenden krijgt werkloosheidsuitkering

Volgens de Vlaamse Dienst voor ­Arbeidsbemiddeling (VDAB) ­waren er in augustus 213.660 werkzoekenden zonder werk. Dat is 13 procent meer dan in dezelfde maand van vorig jaar. Het is het hoogste aantal sinds april 2021, toen de lockdowns nog een rem zetten op nieuwe aanwervingen. Het aantal werkzoekenden zonder werk piekt elk jaar in augustus door de instroom van schoolver­laters. Die hebben nog geen recht op een werkloosheidsuitkering, omdat een wachttijd van twaalf maanden geldt.

Wat de cijfers bijzonder maakt, is het grote aantal mensen dat geen werkloosheidsuitkering krijgt om een andere reden. Nog maar net de helft van de werkzoekenden zonder werk krijgt wél een werkloosheidsuitkering, de andere helft ­bestaat maar voor een klein deel uit schoolverlaters.

Het aantal mensen dat ‘voorheen niet beroepsactief’ was, is in een jaar tijd met 45 procent ­gestegen. Het gaat om mensen die een leefloon krijgen van het OCMW, mensen met een ziekte-uitkering van het Riziv en mensen met zorgtaken. ‘We zien heel duidelijk dat we een steeds grotere groep mensen begeleiden die niet altijd de verplichting hebben om een job te zoeken’, zegt Joke Van Bommel van de VDAB. ‘Tegenover een werkloosheidsuitkering staat dat je actief zoekt naar werk, bij die mensen is dat soms anders.’

Grotere openheid

De vraag is of die mensen wel aan werk raken. ‘We zien dat de kloof tussen die werkzoekenden en de vacatures vaak groter is dan de kloof bij de werkzoekenden die we al in begeleiding hadden’, geeft Van Bommel toe. ‘Het is een grotere uitdaging, maar het kan. We hebben dit jaar al meer dan 100.000 mensen aan een job geholpen en daar horen ook mensen bij die daarvoor niet beroepsactief ­waren.’

Er is al lang een krapte op de ­arbeidsmarkt, waardoor werk­gevers hun wantrouwen tegenover mensen die (lang) niet gewerkt hebben sneller aan de kant schuiven. ‘We merken een groeiende openheid’, zegt Van Bommel.