Almaar meer mensen gaan voor hun 65ste met pensioen

In 2022 ging bijna een tiende meer werknemers met pensioen voor de leeftijd van 65 in vergelijking met het jaar voordien. Daarmee wordt de trend van de voorbije jaren voortgezet. In 2019 ging het in totaal om bijna 33 procent van de werknemers, vorig jaar was dat al iets meer dan 41 procent. De gekozen leeftijd ligt meestal tussen 61 en 63 jaar.

De dienstengroep Acerta maakte een analyse op basis van de pensioneringsleeftijd van 300.000 werknemers – ons land telt er iets meer dan 3 miljoen. Vooral arbeiders gaan vroeger met pensioen: bijna één op twee. Bij de bedienden is het iets minder dan 35 procent.

Loopbaanjaren

Het verschil heeft volgens Ellen Van Grunderbeek van Acerta te maken met het feit dat arbeiders gemiddeld jonger beginnen te werken. Daardoor komen ze eerder aan een voldoende lange loopbaan. Ook dat arbeiders meestal een fysiek zwaardere job hebben dan bedienden is een deel van de verklaring.

Uit het Acerta-onderzoek valt niet op te maken of werknemers die voor hun 65ste met pensioen gaan al dan niet een volledige loopbaan hebben. Een volledig pensioen vereist 45 loopbaanjaren. Begin je te werken op je zestiende, bereik je die op je 61ste. Maar ook als je geen 45 jaar op de teller hebt, kun je in ons land met pensioen. Vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar, na een loopbaan van 44 jaar.

Zelfstandigen

Acerta heeft ook een doorlichting gemaakt van de leeftijd waarop zelfstandigen met pensioen gaan. Daaruit blijkt dat 55 procent vóór 65 jaar stopt. Daarmee scoren ze hoger dan de arbeiders. In 2022 steeg het percentage in vergelijking met 2021. Maar anders dan bij werknemers gaat het aandeel op en neer. In 2021 waren het er minder dan in 2022, in 2020 meer.

Mieke Bruyninckx van Acerta vermoedt dat veel zelfstandigen kiezen tussen alles of niet. ‘Zachtjes uitbollen is meestal geen optie’, zegt ze. Klanten zijn doorgaans niet gediend van een verminderde service. En anders dan bij landingsbanen voor werknemers is er voor zelfstandigen geen bijpassing als ze het wat rustiger aan willen doen.