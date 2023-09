Burgemeester Emmily Talpe trekt nieuwe stadslijst in Ieper (en zet Vooruit buitenspel)

Op de naam van de stadslijst is het wachten tot 13 oktober, maar zeker is dat Open Ieper, CD&V en N-VA samen naar de kiezer trekken. ‘Voor sommigen misschien een verrassing, maar na heel wat gesprekken zijn we ervan overtuigd dat dit de beste keuze is. We zitten op één lijn wat betreft onze visie voor Ieper en legden de belangrijkste inhoudelijke krijtlijnen vast voor ons programma. Door de gezamenlijke lijst zorgen we voor duidelijkheid naar de kiezer toe’, aldus de liberale burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

In principe moeten Open Ieper en N-VA nog een jaar besturen met Vooruit, maar Vooruit staat niet op de stadslijst. De oppositiepartij CD&V merkwaardig genoeg wel. Bij de historische Ieperse verkiezingen van 2018 werd de CD&V er voor het eerst in 120 jaar een oppositiepartij. Maar met een plek op de stadslijst eist ze terug ruimte op in het politieke landschap.

‘Krijgt Ieper de politici die ze verdient?’, vraagt Philip Bolle zich af na de bekendmaking. Bolle is de eerste schepen van Vooruit in Ieper, en zegt dat de stadslijst ‘een magistrale politieke zet, maar evengoed een zielig vertoon van bange politici’ genoemd kan worden.

‘Open Ieper en N-VA legden voorstellen op tafel die onaanvaardbaar waren voor Vooruit. Daarom besloten wij ongebonden naar de verkiezingen te trekken en de kiezer te laten beslissen. Ieperlingen krijgen nauwelijks alternatieven om hun stem uit te brengen’, aldus Bolle.

Talpe trekt zelf de lijst. Katrien Desomer, fractieleider van CD&V, wordt lijstduwer en N-VA sluit met Dimitry Soenen aan vanaf plaats vier.