Surrealisme of staatszaak? Een ministeriële ‘plasbeweging’ wordt nationaal nieuws. — © De Standaard

Drie tegen een combi plassende vrienden zetten Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met de billen bloot, maar hij bleef volhouden dat hij van niets wist. Tot er deze week nieuwe beelden opdoken van zijn verjaardagsfeest, waarop ook hij te zien was. De ‘plasbeweging’ van de minister zelve doet de politie helemaal steigeren. Zit hij in de nesten of komt hij hiermee weg?