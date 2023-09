De nieuwste en meest ambitieuze sciencefictiongame van Bethesda belooft een avontuur op duizend planeten, terwijl de schoonheid van planeet Pandora centraal is in de videogamebewerking van ‘Avatar’. Verder: een remake van ‘Mortal Combat 1’, een van de pot gerukte Pinokkio, extreem coole dialogen, superhelden aan spinnenrag, maar ook Mario in 2 D, horror, familie en zelfs een liefdesdrama.