Bart De Wever groet de Franstaligen: ‘Goedendag, u zult me zeker herkend hebben’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vivaldi!

Toch nog iemand die gelooft in Vivaldi. ‘Ik ben de oppositiepraat beu, ja. Vivaldi verkwanselt de welvaart van de Vlamingen niet en brengt de welvaartsstaat niet aan de rand van de afgrond’, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in het weekblad Knack.

Wat volgt, is een reeks cijfers om aan te tonen dat België het onder de regering-Michel in een Europese vergelijking slechter deed op het vlak van werkzaamheidsgraad dan de huidige, en dat de huidige regering al meer begrotingsinspanningen heeft gerealiseerd dan de vorige. ‘Doen we het goed genoeg? Nee, natuurlijk niet. Er is in dit land nog heel wat ruimte voor verbetering. Maar wij hebben geen lessen te krijgen van onze voorgangers.’

Trappen!

Het klimaat is gered. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) laat een maand lang de lift links liggen op weg naar haar kantoor op de vijfde verdieping. En ze overtuigde haar Groen-collega en vicepremier Petra De Sutter die op dezelfde verdieping huist, om dat ook te doen. ‘Een kleine verandering met een groot resultaat? Dat weet ik je te vertellen aan het einde van de maand.’

Schandelijk!

Vandenbroucke zegt met grote verontwaardiging te hebben gekeken naar de ophef rond Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. ‘Het loutere feit dat iemand een klacht tegen hem indiende, was genoeg om hem op de voorpagina’s van kranten schuldig te verklaren. Dat is echt schandelijk’, zegt hij. ‘Dat maakt niet alleen de politiek, maar ook de democratie kapot.’

Woke!

‘Goedendag. Ik ben het, Bart De Wever. U zult me zeker herkend hebben, maar het is niet over het confederalisme dat ik u deze keer wil spreken.’ De N-VA-voorzitter publiceert op sociale media een filmpje in het Frans waarin hij publiciteit maakt voor de Franstalige vertaling van zijn boek Over woke, dat nu beschikbaar is in de boekhandel. Volgens De Wever is dat in Wallonië nog altijd taboe, ‘nochtans is ook Franstalig België niet immuun voor deze waanzin.’