Deezer en Universal Music herverdelen de streaming-koek

Streamingdiensten als Deezer passen nu een pro rata-systeem toe: artiesten die in een bepaalde periode het vaakst beluisterd worden, krijgen het grootste deel van het abonnementsgeld. ‘Maar van de 90 miljoen tracks die wij aanbieden, is een groot deel noise, zoals vallende regen’, legde Deezers ceo Jeronimo Folgueira uit. ‘Het kan niet dat zoiets evenveel geld krijgt als een single van Harry Styles.’

Het model dat Deezer nu met Universal heeft uitgedokterd, is ‘artist-centric’. Professionele artiesten, die 1.000 luisterbeurten of meer per maand halen, krijgen dubbel zoveel als niet-professionele artiesten. Als een luisteraar specifiek een songtitel of de naam van een artiest intikt, weegt die artiest nog eens dubbel door. Songs die door AI zijn gemaakt, zijn altijd ‘niet-professioneel’ – geen idee hoe Deezer die zal ontmaskeren – en noise krijgt geen geld meer. Deezer past het nieuwe model vanaf volgende maand toe in Frankrijk, en wereldwijd vanaf 2024.

Platenlabels

Volgens de investeringsbank Goldman Sachs zal streaming dit jaar 38 miljard dollar opbrengen. Vorig jaar ging al 900 miljoen dollar naar aanbieders van noise, die het systeem bewust lijken af te romen: in 2018 werden 20.000 tracks per dag op Spotify gezet, in 2023 waren dat er al 120.000.

Muzikanten kunnen in het nieuwe model inderdaad een groot deel van de koek krijgen, maar het is veel minder revolutionair dan het ‘user-centric’ model dat Deezer al sinds 2020 probeerde te laten invoeren. Daarbij zou het geld dat abonnees betalen alleen naar de artiesten gaan die ze hebben beluisterd, niet naar die met het grootste marktaandeel.

Critici voeren aan dat het nieuwe model, waarover Universal al onderhandelt met Spotify, SoundCloud en Tidal, vooral ingegeven is door een tweede zorg van platenlabels, die de streaminginkomsten van artiesten incasseren en doorstorten: het aantal streamingabonnees groeit trager aan dan vroeger. Door de inkomsten anders te verdelen, kan de groei nog even bestendigd worden.