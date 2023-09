Wablieft, de helderste krant van het land, is in gevaar

Net voor de zomervakantie viel het eerste ontslag, deze week het tweede. De redactie van Wablieft ziet het aantal medewerkers terugvallen van vijf naar drie. ‘Door onvoldoende financiële middelen komt onze krant onder druk te staan’, zegt redacteur Ruud Meert. Het einde dreigt. ‘Met z’n drieën – twee redacteurs en een lay-outer – kunnen we geen kwalitatief weekblad maken.’

Wablieft verschijnt wekelijks op papier en online en brengt berichten in een eenvoudige en heldere taal. De publicatie mikt op kwetsbare en laaggeletterde lezers. Haar ambitie: de wereld een beetje duidelijker maken. ‘Een op de zeven Vlamingen is laaggeletterd’, zegt Meert. ‘Voor die mensen is een gewone nieuwssite of krant te moeilijk. Wij maken dat die mensen toch mee zijn met de wereld en het nieuws. Wij helpen hen de weg te vinden in onze complexe wereld, genuanceerd en zonder fake nieuws.’

Lage verkoopprijs

De krant heeft 5.000 abonnees en bereikt wekelijks zo’n 45.000 lezers. Onder de abonnees zitten heel wat scholen. Het gaat zowel om basis- als beroepssecundaire scholen, als Okan-klassen, waar anderstalige kinderen Nederlands leren. De krant telt twaalf pagina’s en is opgebouwd zoals de meeste kranten, met binnen- en buitenlands nieuws, foto’s, een eigen reportage of interview en tips voor een uitstap of blog.

‘Dit is een centenkwestie’, zegt Meert. Wablieft krijgt onvoldoende middelen om de inflatie en de indexeringen te coveren. Bovendien is de verkoopprijs laag, met 34 euro per jaar. ‘We willen nog altijd een krant drukken voor mensen die moeilijk de weg naar het internet vinden. Hoewel de productiekosten erg gestegen zijn, willen we de prijzen van de abonnementen laag houden. Het gaat om een kwetsbare doelgroep, die opnieuw uit de boot zou vallen als we de prijs optrekken.’

De vzw achter Wablieft, Vocvo, klopte al aan bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Die bespaart niet op de middelen, maar voorziet ook niet in extra geld. ‘We kijken in de eerste plaats naar het ministerie van Onderwijs om ons uit de nood te helpen, al hopen en denken we dat er ook nog andere alternatieven mogelijk zijn’, zegt Meert.