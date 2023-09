Chris Peeters wordt nieuwe ceo Bpost

Sinds het vertrek van Dirk Tirez in december 2022 werd Bpost geleid door interim-ceo Philippe Dartienne. Tirez verdween nadat mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling aan het licht waren gekomen. Ook twee andere directeurs verloren hun job. Sindsdien werd gezocht naar een nieuwe ceo.

Uit die maandenlange zoektocht kwam de 56-jarige Chris Peeters, de ceo van netbeheerder Elia, als meest geschikte kandidaat naar voren. Hij is aangesteld voor een periode van zes jaar, en stopt op 30 oktober bij Elia. Tot dan blijft Dartienne de honneurs waarnemen bij Bpost.

Ook de ceo voor Tirez, Jean-Paul Van Avermaet, moest opstappen in een schandaalsfeer. Interne onderzoeken van het voorbije jaar illustreerden een giftige bedrijfscultuur bij Bpost. De zoektocht naar een nieuwe ceo verliep dan ook langzaam, gezien het bedrijf met een aangestelde headhunter nieuwe malversaties wilde vermijden bij de volgende ceo.

Chris Peeters (56) werkt sinds 2015 bij Elia Group als ceo. Daarvoor werkte hij onder meer bij consultancybedrijf McKinsey, waar hij zich specialiseerde in de energiesector. Bij Bpost heeft Peeters de opdracht om de transformatie naar e-commerce verder te zetten.

‘Ik zal de leiding nemen in een sector die me sterk interesseert en die ingrijpende veranderingen doormaakt in een snel veranderende internationale context’, reageert Chris Peeters. ‘We zullen voortbouwen om de positie van Bpostgroup als toonaangevende e-commerce logistics speler in België en de wereld te versterken.’

Rustiger vaarwater

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) is ervan overtuigd dat de nieuwe ceo Bpost richting rustiger vaarwater kan loodsen. ‘Bpost zit in volle transformatie’, zegt De Sutter. ‘Peeters heeft de deskundigheid en ervaring om het bedrijf te laten groeien in het digitale tijdperk zonder duurzaamheid en tewerkstelling uit het oog te verliezen. Dat is nodig want we sturen steeds minder brieven naar elkaar, maar krijgen wel steeds meer pakjes thuis.’