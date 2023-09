Rolling Stones rollen door première van nieuwe plaat

Als The Rolling Stones voor het eerst in achttien jaar nieuw werk uitbrengen, dan hoort daar een mondiaal gestreamde première bij, gepresenteerd door talkshowhost Jimmy Fallon, met veel grappen en grollen, en een snuifje hype.

‘We zijn hier om onze nieuwe single ‘Angry’ voor te stellen en de video ervan. Het is de eerste single van ons album Hackney diamonds, dat uitkomt op 20 november.’ Mick Jagger, dames en heren: altijd meteen ter zake, zelfs als presentator Jimmy Fallon vrij existentieel had gevraagd ‘Wat is er gaande, waarom zijn we hier?’

Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood kwamen in de Hackney Empire, een meer dan honderd jaar oude bonbonnière van een theater in Oost-Londen, bevestigen dat ze een plaat met nieuwe songs uitbrengen. Dat was geleden van A bigger bang uit 2005. Tussendoor brachten The Rolling Stones wel Blue & lonesome uit, een plaat met covers van hun favoriete bluessongs.

De journalisten die hadden uitgevlooid of de Stones ooit in de Hackney Empire hebben opgetreden, waren eraan voor de moeite. Keith Richards vertelde dat verschillende ideeën voor een albumtitel de revue waren gepasseerd, allemaal in de misdadige sfeer: Hit and run, Smash and grab, … ‘En zo kwamen we uit bij Hackney diamonds. En omdat we een Londense band zijn, vonden we de connotatie gepast.’

Jagger mocht daarna uitleggen dat Hackney diamonds slang is voor het gebroken glas dat je op de stoep vindt, ‘als je autoruit is ingeslagen, op een zaterdagavond, in Hackney.’ Vandaar natuurlijk ook de valse advertentie in The Hackney Gazette voor een glazenzetter, waarmee de geruchtenmolen over een nieuwe plaat van de Stones twee weken geleden op gang werd getrokken.

De actrice Sydney Sweeney, bekend van Euphoria en The white lotus, is in de video voor ‘Angry’ te zien in een weinig leer, in een cabrio die door Los Angeles rijdt, terwijl verschillende incarnaties van de Stones – voornamelijk véél jongere incarnaties – de song spelen op de befaamde billboards van de stad. Ook ex-bassist Bill Wyman is een keer of twee te zien; de vorig jaar overleden drummer Charlie Watts niet.

Allebei zijn ze wel op de plaat te horen: Wyman op één song, Watts op ‘Live by the sword’ en ‘Mess it up’, die al in 2019 waren opgenomen. Daaruit blijkt dus dat de Stones in de afgelopen achttien jaar toch wel in de studio hebben gezeten. ‘We hebben wel iéts gedaan in die tijd, behalve toeren’, zei Jagger. Maar opnamen afronden, dat lukte niet, tot iemand zei: laten we een deadline zetten.’ Dat bleek te zijn: voor kerstmis 2022 in de studio duiken en tegen valentijnsdag klaar zijn met de opnamen.

Behalve de commerciële dienstmededelingen bestaat dit soort persconferenties meestal uit wat vriendelijke plagerijen heen-en-weer, plus anekdotes: die keer dat Keith Richards te gast was in de laatavondshow van Jimmy Fallon en de sprinklers in gang zette door backstage te roken; Jagger die hun concert in Hyde Park vorig jaar afdeed met de woorden ‘we’re not really a daytime band’ – die concerten moeten om tien uur ’s avonds stoppen. ‘Komaan, ‘Sympathy for the devil’ om acht uur?’ corrigeerde de zanger Fallon nog.

De leukste anekdote was toch Jaggers herinnering aan hun allereerste ‘persconferentie’, voor hun debuutalbum in 1964. ‘We hadden afgesproken in een pub in Denmark Street, er waren twee journalisten komen opdagen, we hebben ze een pint gekocht en de plaat gegeven, en zijn toen weer vertrokken. De recensies waren gemengd, maar de plaat verkocht wel goed.’ Het gesprekje met Fallon duurde twintig minuten, plus tien minuten om de video gestart te krijgen, en de video zelf.