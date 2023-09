Tim Nijsmans legt zich al jaren toe op ETF’s of indextrackers en schreef met De hangmatbelegger een boek over passief beleggen dat uitkomt op 13 september. Hij was fonds- en vermogensbeheerder bij een privébank en is de oprichter van Vermogensgids, docent private banking aan de Arteveldehogeschool en bestuurder bij de VFB.