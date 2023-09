Kraakpand Wetstraat bereidt verhuizing naar nieuw tentenkamp voor

‘Vrijdag is onze laatste deadline’, zegt Trix, een van de woordvoerders van het collectief. ‘We merken dat de eigenaar ongeduldig wordt, ook al hebben we nog geen officieel uitzettingsbevel gekregen. Daarom hebben we besloten het pand te verlaten, maar wel een nieuwe actie te voeren. In het pand verblijven nu ongeveer honderd mensen, die allemaal onderdak moeten krijgen. Momenteel hebben we geen ander gebouw op het oog, zodat we waarschijnlijk naar een nieuw tentenkamp gaan. Daar zullen we verder sensibiliseren rond de opvangcrisis.’

Eind april besloten activisten van Stop de Opvangcrisis om een leegstaand gebouw in de Wetstraat te kraken. Het gaat om het pand naast het CD&V-partijhoofdkwartier, aan de Wetstraat 89. De activisten eisten dat staatssecretaris voor Asiel- en Migratie Nicole de Moor (CD&V) werk zou maken van oplossingen voor de opvangcrisis in ons land. Weken werden maanden, maar de Moor gaf geen krimp. Met het opstarten van een rechtsprocedure trachtten ze de staatssecretaris en Fedasil te dwingen de uitbating van het pand op zich te nemen.

Politieactie

Nadat de Belgische staat en Fedasil door de rechter verplicht werden om de kosten van het water- en energieverbruik in het kraakpand op zich te nemen, besloot het Brusselse vredegerecht dat de krakers ten laatste 31 augustus het pand moesten verlaten. De activisten besloten initieel om toe te geven aan het vonnis, maar planden tegelijkertijd een nieuwe actie. Daarbij was het de bedoeling om het ‘tentenkamp’ aan het Klein Kasteeltje langs de Willebroekse Vaart opnieuw te installeren.

Na de grootschalige politieactie in het Zuidstation en de beslissing van de Moor om alleenstaande mannen de toegang tot opvang tijdelijk te ontzeggen, besloot het collectief af te zien van dit plan. Dat vooral omdat Cathérine Moureaux (PS), burgemeester van Molenbeek, aan Bruzz zei dat alle initiatieven om tenten te plaatsen tegengehouden zouden worden. In plaats daarvan kozen ze ervoor om de bezetting van het pand verder te zetten tot aan een uitzettingsoperatie met dwang door de politie. Zover lijkt het nu niet te komen.

Waar het nieuwe tentenkamp komt en wanneer de verhuizing precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk.