Onderzoek naar verpleegkundigen en arts die vrouw verstikten met hoofdkussen

Alexina Wattiez kreeg eind 2021 te horen dat ze ongeneeslijk ziek was, volgens haar arts zou ze niet langer dan een jaar leven. Al snel bleek dat haar behandeling niet aansloeg en enkele maanden later, in maart 2022, ging haar gezondheidstoestand pijlsnel achteruit, terwijl de kankercellen in haar lichaam woekerden. De vrouw wilde de resterende tijd thuis doorbrengen, omringd door haar geliefden. Eind maart werd besloten om haar sterven draaglijker te maken via palliatieve sedatie.

‘Ik werd na een korte nachtrust gewekt door een verpleegster, die me vertelde dat het erg slecht ging met Alexina’, vertelt haar partner Christophe Stulens in Le Soir. Ze haalde er een collega en de huisarts bij. ‘Vervolgens nam de dokter enkele spuiten en kregen we de vraag of we afscheid wilden nemen.’ Na hun afscheid wachtten Christophe en zijn dochter Tracy (15) op het terras, toen ze Alexina plots hoorden schreeuwen. ‘Ik herkende haar stem. Nadien zagen we haar met opengesperde ogen en mond op bed liggen. Mijn dochter en ik worden nu achtervolgd door de kreet die we toen hoorden, door haar gewelddadige dood’.

Verstikking

Bij de lijkschouwing werd vastgesteld dat Alexina Wattiez tekenen van verstikking vertoonde, schrijft La Meuse. Een van de betrokken verpleegsters zou verklaard hebben dat ze om de beurt een hoofdkussen hadden gebruikt om er een einde aan te maken. ‘Alexina wou vredig inslapen, maar blijkbaar waren er te weinig gifstoffen’, zegt Stulens.

Het parket van Luik heeft volgens La Meuse een moordonderzoek geopend naar de huisarts en twee verpleegkundigen, maar zegt niet te willen communiceren over de zaak.