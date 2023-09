Kun je in de herfst nog bloemen plukken?

Nu komt het er vooral op aan uitgebloeide bloemen weg te knippen, zodat de plant niet in het zaad gaat. Vooral doorbloeiers als dahlia, cosmea, strobloemen of reukerwtjes kun je zo nog een paar weken aan de gang houden. Dat leren we van Lies Couckuyt, de drijvende kracht achter de biologische bloemenboerderij Fleur-Couleur en coauteur van Het grote ecologische pluktuinboek.‘Het ultieme doel van een bloem is zich voortplanten. Als ze zaad maakt, denkt ze dat haar job erop zit en valt ze stil. Dat kun je nog even tegenhouden door systematisch de uitgebloeide bloemen weg te halen. Wat je ook kunt doen om langer bloemen te plukken, is focussen op planten die in de herfst bloeien, zoals herfstaster en chrysant. Maar die kun je het best in de lente planten.’

Ah? Kopen we chrysanten niet net in de herfst?

‘Je hebt wel die typische bolle potplanten, maar die zijn vaak geforceerd om tegen 1 november te bloeien. In dezelfde familie heb je prachtige, minder bekende vaste planten die ook hoger uitgroeien en dus mooi staan in boeketten. Bij een kwekerij als Hessenhof hebben ze een mooi aanbod. Als je ze in de lente plant, krijgen ze de kans om zich goed te settelen en dan in de herfst te bloeien.’

Kun je nu ook al werk maken van snijbloemen in het voorjaar?

‘Absoluut, eerst en vooral heb je de bollen en knollen die je nu kunt kopen om ze binnenkort te planten: sierui en narcis in september-oktober, de tulp in november. Je vindt ze bijvoorbeeld bij Natural Bulbs, Ecobulbs of Tulipsgreen.’

‘Daarnaast zijn er bloemen die je nu kunt zaaien omdat ze winterhard zijn, zoals papaver, goudsbloem, juffertje-in-’t-groen, korenbloem en bolderik – die laatste twee zijn trouwens inheemse soorten. Door ze nu al te laten ontkiemen, neem je een voorsprong, waardoor je in het voorjaar extra vroeg bloemen hebt. September is daarvoor zelfs ideaal. Begin je vroeger, dan zijn de plantjes vaak al te groot tegen de winter, waardoor ze snel verzwakken. Wat je nu zaait, is straks zo’n tien centimeter hoog en zal zelfs een sneeuwtapijt overleven.’

Over inheemse planten gesproken: is het een goed idee om nu zaden van wilde bloemen te verzamelen in de bermen?

‘Daar zou ik voorzichtig mee zijn. Het kan zeker, maar je moet uitkijken dat je geen lokale plantengroepen gaat verstoren. Mijn suggestie is: doe het met mate, en alleen als er meer dan honderd planten staan.’

Strobloemen zijn makkelijk te drogen: het is alsof je de zon mee naar binnen neemt

Tot slot: hoe kom je als bloemenliefhebber de winter door?

‘Met droogbloemen! Ook daarvoor is het nu het perfecte moment. De strobloem is makkelijk en dankbaar, maar je hebt ook statice of Limonium, zonnestrobloem, ridderspoor, kogelamarant, duizendblad of siergrassen. Hang de bloemen op een droge plek ondersteboven, tot ze helemaal droog en knisperig zijn. Daarna kun je ze nog in een doos bewaren voor later, of je kunt ze ook meteen op tafel zetten.’

De zaden die Lies zelf teelt, zijn online verkrijgbaar via Vitale rassen, een vzw van biologische boeren die werk maken van kwalitatief, biologisch zaad. Het boek is te koop via www.fleur-couleur.be, voor inspiratie: @lies_fleur.couleur