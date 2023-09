Fietser die meisje deed vallen in Hoge Venen krijgt gelijk over video op sociale media

De vader van het meisje dat eind 2020 door een fietser ten val was gebracht in de Hoge Venen, ging in de fout door de video van de feiten op sociale media te verspreiden. Dat heeft de burgerlijke rechtbank van Verviers geoordeeld.

Het incident vond plaats op kerstdag 2020. Tijdens een wandeling met haar ouders werd het toen 5-jarige meisje door de fietser ten val gebracht met een kniebeweging.

De rechtbank oordeelde dat de zestiger schuldig was aan onopzettelijke slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid, maar gaf hem opschorting van straf.

De fietser trok op zijn beurt naar de rechtbank, nadat de vader van het meisje een video van de feiten op sociale media had gedeeld. Volgens de fietser vormde dat een inbreuk op zijn privéleven en had de video negatieve gevolgen voor zijn reputatie. De rechtbank oordeelde dinsdag dat de vader inderdaad in de fout is gegaan door de beelden te verspreiden.

Er moet nog worden gedebatteerd over een schadevergoeding voor de fietser. Die had eerder gezegd 4.500 euro schadevergoeding te eisen, wat ongeveer overeenkomt met de prijs van zijn fiets.