De wereld vandaag

Hoe de wereld ervoor staat, in grote en kleine verhalen, kunt u ontdekken op de 35ste editie van het internationale festival van de fotojournalistiek. Nog tot 17 september kunt u de expo’s van Visa pour l’image in Perpignan gaan bekijken, maar ook virtueel op visapourlimage.com . We tonen u enkele van de exposerende fotografen.

Houtskool doet ons meteen aan een zonnige barbecuenamiddag denken. Maar voor 2,5 miljard mensen is het de enige betaalbare energiebron bij het koken. Pascal Maitre onderzocht met zijn reeks Le charbon de bois: l’or noir des pauvres hoe Afrika de wereldmarkt domineert en de invloed op de mensen die ervan leven. Een zeer donker beeld.

© Pascal Maitre / MYOP

© Pascal Maitre / MYOP

Nick Brandt zocht mensen en dieren die slachtoffer zijn van de vernietiging van hun leefmilieu op. Hij portretteerde ze in een kunstmatig mistgordijn dat symbool staat voor de snel verdwijnende natuur. Toch geeft hij The day may break een positieve noot mee: hij fotografeerde overlevers, en brengt daarmee ook hoop.

© Nick Brandt

© Nick Brandt

Laura Morton zocht het wilde westen op. In haar reeks Wild West Tech legt ze de link tussen de goudkoorts uit de 19de eeuw en de boom in artificiële intelligentie in Silicon Valley, beide bij San Francisco, Californië. Deze community van jonge IT’ers levert baanbrekend werk, dat van invloed is op de hele wereld, en mogelijk zelfs de toekomst van de mensheid, al ziet het er niet meteen zo uit.

© Laura Morton

© Laura Morton

© Laura Morton

‘The Past is never dead’ – Het verleden is nooit dood. Woorden van schrijver William Faulkner, die ook Barack Obama ooit uitsprak. Het inspireerde Mark Peterson voor deze gelijknamige reeks over blank nationalisme in Amerika. Hij vond er een bevolking die geen weet had van de geschiedenis van het fascisme of het nazisme.

© Mark Peterson / Redux Picture

© Mark Peterson / Redux Picture

Cristopher Rogel Blanquet bezocht Villa Guerrero, centrum van de bloemenindustrie in Mexico. Beautiful poison toont de gevolgen voor de arbeiders, die dagelijks blootgesteld worden aan grote hoeveelheden chemicaliën uit de agro-industrie, met erg kwalijke gevolgen voor hun gezondheid. Een zeer wrange schoonheid.

© Cristopher Rogel Blanquet

© Cristopher Rogel Blanquet