Selfie maken bij ‘Guernica’? Zolang u niet flitst, mag het

Bijna overal ter wereld mag je van schilderijen foto’s maken, maar Spaanse musea vormden lang een uitzondering op die regel. De reden? Omdat het werken zou beschadigen en leidt tot opstoppingen in de zaal waar de bekendste schilderijen hangen – denk maar aan de Mona Lisa of Guernica van Pablo Picasso, waar toeristen elkaar vertrappelen om kiekjes te schieten. De nieuwe directie van het Reina Sofia-museum in Madrid komt nu terug op haar strenge fotoverbod. ‘Smartphones zijn helemaal niet schadelijk, zolang u niet flitst’, zei directeur Manuel Segade. Bovendien belooft hij maatregelen als zou blijken dat mensen toch te lang aan het schilderij blijven plakken.

In 2016 oogstte James Bond-acteur Pierce Brosnan kritiek toen hij selfies deelde met Guernica. De acteur zou een voorkeursbehandeling krijgen tegenover het ‘gewone’ publiek. Hetzelfde overkwam Mick Jagger, die zichzelf herhaaldelijk liet fotograferen met het werk.

Picasso schilderde het bekende oorlogstafereel Guernica in 1937. Het verbeeldt de verschrikkingen van de oorlog in Guernica (Baskenland), dat op 26 april 1937 gebombardeerd werd tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Het is naar schatting minstens 200 miljoen euro waard, mocht het ooit geveild worden.