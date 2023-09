Oemjerov nieuwe Oekraïense minister Defensie

Roestem Oemjerov is door een ruime meerderheid van het Oekraïense parlement benoemd tot nieuwe minister van Defensie. De 41-jarige Oemjerov was tot voor kort hoofd van het privatiseringsfonds van de overheid.

Roestem Oemjerov, een Krimtataar, vervangt de zondag door president Zelenski ontslagen Oleksi Reznikov. Die wist als minister van Defensie miljarden dollars aan westerse militaire hulp te bekomen, maar werd opgejaagd door mediaberichten over corruptie. Reznikov werd zelf niet beschuldigd van corruptie. Hij ziet zichzelf als slachtoffer van ‘een lastercampagne’.

Na het ontslag van Reznikov stelde president Zelenski een Krimtataar voor als opvolger. Zelenski noemde ‘nieuwe benaderingen en andere vormen van interactie met het leger en de samenleving ook nodig nu de invasie van Rusland de negentiende maand ingaat’.

Privatiseringsfonds

Voor zijn benoeming stond Oemjerov, die Engels en Turks spreekt, ongeveer een jaar lang aan het hoofd van het belangrijkste privatiseringsfonds van de overheid. Dat overziet de verkoop van staatseigendommen. Hij kreeg erkenning voor hoe hij de instelling hervormde en voor het feit dat hij ondanks de oorlog verlieslatende staatsbedrijven aan particuliere investeerders wist te verkopen.

‘Ons hoofddoel is de overwinning’, schreef Oemjerov op Facebook nadat het parlement met een overweldigende meerderheid voor hem had gestemd. ‘Ik zal al het mogelijke en onmogelijke doen voor de overwinning van Oekraïne – wanneer we elke centimeter van ons land en ieder van ons zullen bevrijden.’