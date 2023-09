Oekraïne beloont Russische piloot die overloopt met half miljoen dollar

‘Wat de aanleiding was voor mijn beslissing? Ik wilde dat mijn gezin veilig was.’ De 28-jarige Maxim Koezminov had in Rusland best een mooi leven, maar kreeg almaar meer wroeging over wat hij deed in Oekraïne. ‘Ik heb voor mezelf besloten dat deze oorlog de gruwelijkste is.’ Via Telegram kwam hij in contact met de Oekraïense inlichtingendiensten. ‘We creëerden een geheime chat en begonnen te overleggen. Niemand heeft mij beïnvloed om te doen wat ik moest doen. Het was mijn beslissing.’

Zonder dat zijn bemanning het wist, bereidde de jonge piloot zijn ontsnapping voor. ‘Ik had twee bemanningsleden bij’, vertelde hij op een persconferentie. Toen hij de Russische grens naderde, zette hij een daling in. ‘Ik stelde de jongens gerust. We zouden goed opgevangen worden in Oekraïne.’ Toen hij de grens overstak, namen de Russen de helikopter onder vuur. Koezminov vertelde op tv dat hij gewond raakte aan het been, maar nog 20 kilometer verder vloog. Het was het hoogtepunt van een uitgekiende ontsnapping die nu in een documentaire gegoten is. Koezminov gaf zich over, zijn crew maakte zich uit de voeten. Wat er met hen gebeurde, weet hij niet. ‘Sommige media schrijven dat ze mogelijk vermoord zijn.’

Een Mil Mi-8-helikopter is de Oekraïners veel waard. — © SOPA Images/getty

‘Geef je alstublieft over’

Andri Joesov, de woordvoerder van de militaire inlichtingendienst, beloofde de man een half miljoen dollar voor zijn moed en riep andere Russische militairen op om zijn voorbeeld te volgen. ‘Wil je geen oorlogsmisdadiger worden, geef je dan alstublieft over. Verdedig je eigen eer en geweten’, zei Joesov, die hoopt dat er nog veel piloten het voorbeeld van Koezminov zullen volgen.

Oekraïne heeft een officiële lijst met beloningen voor Russische soldaten die overlopen met militair materieel zoals vliegtuigen en zware wapens. Voor een Russische tank bedraagt ​​de beloning bijvoorbeeld 100.000 dollar, weet persbureau DPA.