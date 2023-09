Volkswagen laat Seat vallen en kiest voor Cupra

Het Spaanse Seat, onderdeel van het Duitse autoconcern Volkswagen (VW), zal tegen 2030 verdwijnen als automerk. VW zet in Spanje volledig in op het merk Cupra.

De switch van Seat naar Cupra werd woensdag bekendgemaakt door VW-ceo Thomas Schäfer, in de marge van de autobeurs IAA Mobility in München. Dat bericht de Duitse krant Handelsblatt.

Seat zal blijven bestaan als aanbieder van mobiliteitsdiensten. In de Seat-fabrieken zullen ook andere modellen van het VW-concern gebouwd worden, zoals de VW ID.2 in de fabriek in Martorell (Catalonië).

De Cupra Born. — © vw

Als een grote verrassing komt het nieuws niet echt, aangezien VW de voorbije jaren vooral in Cupra geïnvesteerd heeft ten koste van Seat. Volgens Schäfer is het economisch niet verstandig om tegelijk in beide merken geld te stoppen. Dat Seat het imago van enigszins verouderd merk niet echt van zich heeft kunnen afschudden, leidde ertoe dat de focus voortaan op Cupra komt te liggen.

Seat werd in 1950 opgericht en produceerde aanvankelijk Fiat-modellen onder licentie. Het merk behoort sinds 1986 tot het Volkswagen-concern.