Voor Spaanse dieven is olijfolie vloeibaar goud geworden

Door de sterk stijgende prijzen komt olijfolie in het vizier van Spaanse criminelen. Afgelopen week ging een bende met 50.000 liter premium olijfolie aan de haal in de provincie Cordoba, goed voor ongeveer 465.000 euro. De aanhoudende droogte jaagt de prijzen verder de hoogte in.

Vorige woensdag trokken de medewerkers van een olijfolieproducent in Carcabuey (Córdoba) ’s ochtends grote ogen bij het binnengaan van de opslagplaats. Overnacht waren dieven erin geslaagd om in te breken en 50.000 liter van hun premium olijfolie te stelen, een partij die ongeveer 465.000 euro waard is. De olie was nog niet gebotteld en werd in bulk ontvreemd. Volgens de Guardia Civil, die ter plaatse een technisch onderzoek voerde om te achterhalen hoe en met welk voertuig de diefstal werd gepleegd, zal het daardoor enorm moeilijk worden om te achterhalen waar de olijfolie terechtkomt. Volgens Martin Parra, de manager van het getroffen familiebedrijf Marin Serrano El Lagar SL, is olijfolie ‘stilaan vloeibaar goud geworden’. ‘Iedereen maakt zich grote zorgen, want de prijzen blijven maar stijgen.’

De drieste diefstal is niet de eerste in zijn soort, maar wel een van de grootste. Midden augustus kreeg ook een olijfolieproducent in Teba (Málaga) ’s nachts dieven over de vloer. Die konden negen paletten met de extra vergine-variant ontvreemden, zo’n 7.000 liter in totaal. En volgens El Pais werd in juni ook al een man veroordeeld voor de diefstal van 19.000 liter olijfolie, eveneens in de provincie Córdoba. De krant bericht voorts dat de Guardia Civil steeds vaker meldingen krijgt van partijen olijven die op de velden worden gestolen. In de regio Jaén werd in het seizoen 2022-23 zo een totaal van 259.000 kilo olijven gestolen, een derde meer dan het jaar ervoor. En ook fraude met de samenstelling van het product komt vaker voor, waarbij goedkope olie voor veel duurdere varianten moet doorgaan.

Helft minder volume

Dat olijfolie nu zo in trek is onder criminelen, hangt samen met de sterk gestegen prijs. Voor een fles extra vergine olijfolie betalen klanten in Spaanse supermarkten vandaag 15 procent meer dan in juli. De prijs per liter heeft intussen de kaap van 10 euro gerond, een drempel die een jaar geleden ondenkbaar leek. Op jaarbasis is de prijs met 38,8 procent gestegen, en volgens El Pais klom de prijs van de hoogste kwaliteit extra vergine olie in die periode maar liefst met 228 procent.

De scherpe prijsstijgingen worden veroorzaakt door een krimp van het aanbod. In het seizoen 2022-23 zag Spanje, globaal de grootste olijfolieproducent, zijn geproduceerd volume met de helft afnemen. De grote oorzaak is de aanhoudende droogte en de opeenvolging van hittegolven in het land. Ook dit seizoen valt er te weinig regen voor geslaagde oogsten en de voorspellingen stellen weinig neerslag in het vooruitzicht. De verwachting dat het productievolume laag zal uitvallen, drijft eveneens de prijzen de hoogte in. Tegelijk kampt de olijventeelt in Italië met problemen, waardoor het aanbod op de wereldmarkt nog verder onder druk komt.

De Spaanse consumentenvereniging OCU dringt intussen aan op maatregelen. Volgens de organisatie zijn de sterk oplopende supermarktprijzen onder meer het gevolg van speculatie op de markt, aangezien de olie die vandaag op het winkelschap staat bij producenten werd aangekocht tegen prijzen die veel lager lagen dan vandaag. Net als de OCU dringen ook de olijfboeren aan op meer gereguleerde prijzen. Bij de minister van Landbouw, Luis Planas (PSOE), valt dat pleidooi vooralsnog op een koude steen. ‘Als het de komende vier weken intens begint te regenen, zullen de prijzen van olijfolie wel weer dalen’, zegt hij in El Pais.