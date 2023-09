Plukgeluk, pepertjes en een graanfestival: 3 tips van het seizoen

Hoe wild is de tuin? Hoe dichtbij is de natuur? Kaat Schaubroeck trekt naar buiten en sprokkelt wat mooi, ontroerend of interessant is.

Met de hand of met zo’n mandje op een stok: fruit plukken is een zintuiglijke sensatie waar ik elk jaar weer naar uitkijk: voelen of het fruit meewil, de geur opsnuiven van de verse vruchten, de appels horen vallen, je tanden erin zetten. Het kan in eigen tuin, maar ook in die van een ander. Op de site Goedgeplukt.be kun je je aanmelden als plukker of als gulle eigenaar van hoogstambomen, op de kaart kun je dan zien waar je terechtkunt, welke fruit je vindt en of het gratis is.

Voor nog meer plukgeluk ga je naar de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent. Dat is zonder meer een van de mooiste plekken om languit in het gras te liggen, maar je mag er dus ook fruit (appels, peren, pruimen, noten en ja zelfs vijgen) plukken. Van de druiven moet je dan weer afblijven: die vormen de basis voor de abdijwijn. Sint-Pieterplein 9. Open van 10 uur tot 18 uur, van dinsdag tot zondag.

Als je dan toch in Gent bent: ga dromen vangen in Cura’s Garden, een ontwerp van kunstenaar Ben Thorp Brown in samenwerking met tuinarchitect Jan Minne. In de smalle binnentuin groeien bomen en planten met grillige vormen, te midden van een mistgordijn. Een beeld in de tuin verwijst naar de mythe van Cura, godin van de zorg, en hoe ze de eerste mens uit klei maakte. Lange Steenstraat 14. Open op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. Vrije bijdrage

GIERST EN DE GROENTEKELDER VAN HEX

Het tuinfestival van Hex (de oude spelling van Heks, een deelgemeente van Heers) wist altijd zijn gemoedelijkheid te bewaren. Je kunt er kuieren tussen de exposanten, demonstraties en lezingen bijwonen, maar ook gewoon genieten van de siertuinen en – zeker in deze tijd van het jaar – van de prachtige moestuin: daar wordt op dit moment gierst geoogst, het graan dat ook het hoofdthema is van het festival. Ga zeker ook eens binnen in de historische groentekelder, waar nu al enkele groenten zijn ondergebracht voor de winter.

Op 9 en 10 september, hex.be

EXTRA TIP

Carliston-pepertjes zijn mild heet, en op hun lekkerst als ze limoengroen zijn. Bak ze in olie of vul ze met feta en stop ze even in de oven. Lievelings-zomerkost.